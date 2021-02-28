От Антарктиды откололся айсберг гигантских размеров

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Его площадь – около 1 тысячи 270 квадратных километров. Это почти как территория Санкт-Петербурга. На этих кадрах виден четкий разлом вдоль поверхности плавучего ледника Бранта.









Ученые будут тщательно контролировать маршрут льдины, так как она потенциально опасна для судов, мореходствующих в регионе.





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