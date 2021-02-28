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От Антарктиды откололся айсберг гигантских размеров

28.02.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Его площадь – около 1 тысячи 270 квадратных километров. Это почти как территория Санкт-Петербурга. На этих кадрах виден четкий разлом вдоль поверхности плавучего ледника Бранта.

От Антарктиды откололся айсберг гигантских размеров
Ученые будут тщательно контролировать маршрут льдины, так как она потенциально опасна для судов, мореходствующих в регионе.

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Его площадь – около 1 тысячи 270 квадратных километров. Это почти как территория Санкт-Петербурга. На этих кадрах виден четкий разлом вдоль поверхности плавучего...
 
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