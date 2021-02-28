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От Антарктиды откололся айсберг гигантских размеров
28.02.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Его площадь – около 1 тысячи 270 квадратных километров. Это почти как территория Санкт-Петербурга. На этих кадрах виден четкий разлом вдоль поверхности плавучего ледника Бранта.
Ученые будут тщательно контролировать маршрут льдины, так как она потенциально опасна для судов, мореходствующих в регионе.
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Его площадь – около 1 тысячи 270 квадратных километров. Это почти как территория Санкт-Петербурга. На этих кадрах виден четкий разлом вдоль поверхности плавучего...
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