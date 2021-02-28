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Первые перелетные птицы возвращаются на родину

28.02.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже завтра наступит календарная весна. На родину из теплых стран возвращаются первые перелетные птицы. Несмотря на недавнюю стабильную минусовую температуру и снегопады, представителей экзотических крылатых путешественников замечали на юге страны еще на прошлой неделе. Домой возвращаются серые гуси, чибисы и полевые жаворонки. По сравнению с прошлым годом, когда зима была практически без снега, птицы начали возвращаться в Беларусь на три недели позже.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития: "В нынешнем году, учитывая, что были сильные морозы, конечно, птички летят, скажем так, как и положено, исходя из современной белорусской зимы, весны, какими они, наверное, должны быть. Если такая погода продолжит сохраняться, скоро мы уже должны увидеть у нас такие виды, как белая трясогузка, зяблики".

Некоторые виды птиц, которые раньше были перелетными, сейчас зимуют в Беларуси

Так, например, скворцы, которые долгое время считались вестниками весны, этой зимой не раз были замечены во многих уголках нашей страны.

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Уже завтра наступит календарная весна. На родину из теплых стран возвращаются первые перелетные птицы. Несмотря на недавнюю стабильную минусовую температуру и...
 
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