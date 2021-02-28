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Традиции стародавнего ремесла лозоплетения третий десяток лет возрождают в Молодечно
28.02.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Изготавливают в "Вербочке" предметы интерьера и мебель, посуду и сувениры, аксессуары и галантерею
Лучшие образцы лозоплетельщики демонстрируют на конкурсах. Сейчас "Вербочка" готовит специальную коллекцию работ к фестивалю-ярмарке "Весенний букет", который в мае пройдет в Минске.
Смотрите о народных ремеслах:
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Участников народного любительского коллектива "Вербочка", людей разных возрастов и профессий, объединило искусство. Это процесс, который требует большой...
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