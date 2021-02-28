Традиции стародавнего ремесла лозоплетения третий десяток лет возрождают в Молодечно

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Участников народного любительского коллектива "Вербочка" , людей разных возрастов и профессий, объединило искусство. Это процесс, который требует большой физической силы и филигранной работы рук. Важными являются и свойства материала. Белорусские мастера чаще всего работают с веточками ивы.

Изготавливают в "Вербочке" предметы интерьера и мебель, посуду и сувениры, аксессуары и галантерею

Лучшие образцы лозоплетельщики демонстрируют на конкурсах. Сейчас "Вербочка" готовит специальную коллекцию работ к фестивалю-ярмарке "Весенний букет", который в мае пройдет в Минске.









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