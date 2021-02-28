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День народного единства: выбираем дату
28.02.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздник поспособствует сохранению объективной исторической памяти о знаковых событиях в жизни нашего народа и государства. Кроме того, это необходимо именно сейчас, когда пытаются фальсифицировать и исказить исторические события.
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Праздник поспособствует сохранению объективной исторической памяти о знаковых событиях в жизни нашего народа и государства. Кроме того, это необходимо именно...
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