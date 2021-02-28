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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан

28.02.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В целях выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан. Наряду с этим будут практиковаться встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций.

1 марта

Завтра помощник Президента - инспектор по Могилевской области посетит предприятие "Ольса". Леонид Мартынюк пообщается с трудовым коллективом и для отдельных работников предприятия проведет личный прием.

2 марта

2 марта помощник Президента Беларуси - инспектор по городу Минску Александр Барсуков встретится с трудовым коллективом Минского мотовелозавода. А помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский отправится в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию города Горки, где поговорит с коллективом и проведет личный прием.

4 марта

4 марта заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой побывает на заводе "Гомсельмаш". Помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик посетит Ивацевичдрев, помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк - филиал "Елизово" Гродненского стеклозавода в Осиповичском районе. Со всеми коллективами состоятся встречи и личный прием для работников.

 
Теги: Минск
 
 
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В целях выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан. Наряду с этим будут практиковаться...
 
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