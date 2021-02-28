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Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан
28.02.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В целях выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан. Наряду с этим будут практиковаться встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций.
1 марта
Завтра помощник Президента - инспектор по Могилевской области посетит предприятие "Ольса". Леонид Мартынюк пообщается с трудовым коллективом и для отдельных работников предприятия проведет личный прием.
2 марта
2 марта помощник Президента Беларуси - инспектор по городу Минску Александр Барсуков встретится с трудовым коллективом
4 марта
4 марта заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой побывает
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В целях выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан. Наряду с этим будут практиковаться...
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