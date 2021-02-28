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Литва не будет автоматически продлевать гуманитарные визы для белорусов

28.02.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальные литовские визы для белорусов, прибывающих в Литву по гуманитарным соображениям, не будут продлеваться автоматически. Об этом сообщает издание 15min.lt со ссылкой на агентство BNS.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Приехавшие смогут подать новое заявление на получение вида на жительство или национальной визы. Об этом сказала глава литовского департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, граждане Беларуси получили 213 национальных виз по гуманитарным причинам. Часть виз выдали на полгода, часть — на год, в зависимости от основания для выдачи визы и подтверждающих документов.

 
 
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Приехавшие смогут подать новое заявление на получение вида на жительство или новой национальной визы.
 
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