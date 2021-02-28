«Собиралась на шашлыки». Под Молодечно задержали компанию из 20 человек

Источник материала: Tut.by

В субботу, 27 февраля, под Молодечно задержали компанию. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», задержали 20 человек, их доставили в местный РОВД, где на них составили протоколы по статье 23.34 КоАП.



Снимок используется в качестве задержания. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди задержаных — 59-летняя минчанка Лилия Рогожина. TUT.BY связался с ее дочерью Анной.

— Вчера в 23.40 мама позвонила мне из милиции. Сообщила: ее задержали по ст. 23.34 КоАП, и попросила присмотреть за бабушкой. Мама живет с бабушкой, которой 87 лет. Бабушка не видит, — говорит Анна. — На вопрос, что случилось, она ответила, что находится в кабинете следователя и не может говорить.

Дочка говорит, что Лилия звонила и из Молодечненского РОВД.

— Сегодня мы постоянно туда набираем, спрашиваем или маму не этапировали. В 15:40 она еще находилась там, — делится информацией дочка. — Насколько мне известно, завтра задержанных будут судить.

Еще один читатель TUT.BY рассказал, что в Молодечненском РОВД оказалась и его знакомая Алена. «Все, что мы знаем, в тот день она собиралась с компанией поехать на дачу на шашлыки», — поделился информацией молодой человек. Компания, отметил он, была из Минска.

По информации правозащитников, компания решила устроить праздник по случаю конца весны.

— По предварительной информации, они были задержаны на даче между Молодечно и Раковым, — пишет лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». — 20 человек доставлены в Молодечненский РОВД, где на них составили протоколы по ст. 23.34 КоАП. Здесь они будут находиться до суда.

В списке задержанных, который опубликовали правозащитники, указано две пары с одинаковыми фамилиями. Видимо, речь идет о супругах. Кроме того, сообщается, что одну из девушек из милиции забрала скорая. В списке задержанных есть женщина

TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу МВД. Как только мы его получим, он будет опубликован.