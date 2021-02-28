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Брестский магазин «Князь Вітаўт» объявил о приостановке работы
28.02.2021 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Интернет-магазин одежды, аксессуаров и национальных сувениров «Князь Вітаўт» объявил о приостановке работы. Об этом
«Последний день работы, — написали представители магазина. — Друзья, работа интернет-магазина KNIAZ.BY приостановлена. Надеемся, временно. Спасибо, что были с нами и поддерживали нас в трудное время. Сегодня мы по-прежнему принимаем заказы!»
Ранее магазину Бресте интернет-магазину товаров с национальной символикой «насчитали» нарушений почти на 80 тысяч">«насчитали» нарушений почти на 80 тысяч. Представители магазина
Магазин «Князь Вітаўт» долгое время работал на улице Советской в Бресте. Проблемы у точки начались в прошлом году. В июле владельца
6 августа в магазин пришли сотрудники ОБЭП. Они изъяли бело-красно-белые флаги, белые браслеты и кепки с погоней. В конце месяца с магазином
— Мы разумеем, што нам не дадуць працаваць. Зараз гэты суд. Потым прыйдзе УДФР, потым яшчэ хто-небудзь. Потым пасадзяць, скажуць, што ў нас сімволіка ў краме — значыць, пікетуем, — говорил TUT.BY владелец магазина Олег Чапоров в начале февраля.
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Ранее магазину «насчитали» нарушений почти на 80 тысяч.
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