Брестский магазин «Князь Вітаўт» объявил о приостановке работы

Источник материала: Tut.by

Интернет-магазин одежды, аксессуаров и национальных сувениров «Князь Вітаўт» объявил о приостановке работы. Об этом сообщается на странице магазина в инстаграме.



Фото: крама «Князь Вітаўт»

«Последний день работы, — написали представители магазина. — Друзья, работа интернет-магазина KNIAZ.BY приостановлена. Надеемся, временно. Спасибо, что были с нами и поддерживали нас в трудное время. Сегодня мы по-прежнему принимаем заказы!»

Ранее магазину Бресте интернет-магазину товаров с национальной символикой «насчитали» нарушений почти на 80 тысяч">«насчитали» нарушений почти на 80 тысяч. Представители магазина сообщили , что после судебного разбирательства сумма нарушений снизилась до 23 тысяч рублей, суд назначил штраф в размере 5800 рублей.

Магазин «Князь Вітаўт» долгое время работал на улице Советской в Бресте. Проблемы у точки начались в прошлом году. В июле владельца предупредили об административной ответственности за реализацию маек с надписью Welcome to Belarus и изображением автозака. Такая реклама, по мнению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, создает «негативный образ страны, формирует ложные представления о ней, не соответствующие реализуемым в стране конституционным идеям и принципам, на основе которых формируется и воплощается в жизнь государственное управление».

6 августа в магазин пришли сотрудники ОБЭП. Они изъяли бело-красно-белые флаги, белые браслеты и кепки с погоней. В конце месяца с магазином не продлили договор аренды . После этого «Князь Вітаўт» переехал в интернет. Затем команда решила доработать февраль и приостановить работу.

— Мы разумеем, што нам не дадуць працаваць. Зараз гэты суд. Потым прыйдзе УДФР, потым яшчэ хто-небудзь. Потым пасадзяць, скажуць, што ў нас сімволіка ў краме — значыць, пікетуем, — говорил TUT.BY владелец магазина Олег Чапоров в начале февраля.