ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Брестский магазин «Князь Вітаўт» объявил о приостановке работы

28.02.2021 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Интернет-магазин одежды, аксессуаров и национальных сувениров «Князь Вітаўт» объявил о приостановке работы. Об этом сообщается на странице магазина в инстаграме.


Фото: крама «Князь Вітаўт»

«Последний день работы, — написали представители магазина. — Друзья, работа интернет-магазина KNIAZ.BY приостановлена. Надеемся, временно. Спасибо, что были с нами и поддерживали нас в трудное время. Сегодня мы по-прежнему принимаем заказы!»

Ранее магазину Бресте интернет-магазину товаров с национальной символикой «насчитали» нарушений почти на 80 тысяч">«насчитали» нарушений почти на 80 тысяч. Представители магазина сообщили, что после судебного разбирательства сумма нарушений снизилась до 23 тысяч рублей, суд назначил штраф в размере 5800 рублей.

Магазин «Князь Вітаўт» долгое время работал на улице Советской в Бресте. Проблемы у точки начались в прошлом году. В июле владельца предупредили об административной ответственности за реализацию маек с надписью Welcome to Belarus и изображением автозака. Такая реклама, по мнению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, создает «негативный образ страны, формирует ложные представления о ней, не соответствующие реализуемым в стране конституционным идеям и принципам, на основе которых формируется и воплощается в жизнь государственное управление».

6 августа в магазин пришли сотрудники ОБЭП. Они изъяли бело-красно-белые флаги, белые браслеты и кепки с погоней. В конце месяца с магазином не продлили договор аренды. После этого «Князь Вітаўт» переехал в интернет. Затем команда решила доработать февраль и приостановить работу.

— Мы разумеем, што нам не дадуць працаваць. Зараз гэты суд. Потым прыйдзе УДФР, потым яшчэ хто-небудзь. Потым пасадзяць, скажуць, што ў нас сімволіка ў краме — значыць, пікетуем, — говорил TUT.BY владелец магазина Олег Чапоров в начале февраля.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее магазину «насчитали» нарушений почти на 80 тысяч.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Собиралась на шашлыки». Под Молодечно задержали компанию из 20 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by