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В Лиде девушка убиралась в квартире: банки и бутылки выкидывала из окна. Одна попала в машину
28.02.2021 19:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде учащаяся одного из профессионально-технического лицея после вечеринки убиралась дома и решила ненужную стеклянную тару выкинуть через окно. Одна из трехлитровых банок, выброшенных вниз, упала на автомобиль, который был припаркован в это время под окнами многоэтажки,
В один из вечеров девушка проводила время с друзьями — родители разрешили устроить вечеринку в квартире, которая на тот момент пустовала. Молодые люди употребляли спиртное, хотя родителям девушки про это решили не рассказывать.
Утром Александра (имя изменено) сходила домой и взяла там две трехлитровые банки — с компотом и кофе. Молодые люди позавтракали. Когда часть компании ушла, в квартире остались девушки, которые помогали Александре убраться. В одной из бутылок, которая стояла на столе, еще оставалось спиртное и девушка не знала, куда ее спрятать.
— Мы навели порядок, но в квартире оставались пустые бутылки и банка. Я решила их выбросить на улицу, так как боялась, что отец увидит, что мы пили спиртное и что я брала из дома компот. Я открыла окно в комнате и быстро выбросила на улицу две пустые стеклянные бутылки из-под водки. Также выбросила банку из-под компота. Куда я бросала, не смотрела. Предполагала, они упадут на землю, и все. На тот момент я не думала, что делаю. Сейчас понимаю, что так делать нельзя, — рассказывала в милиции девушка.
Бутылка из-под водки упала в десяти метрах от мужчины, который вышел с маленьким ребенком в магазин. А трехлитровая банка, которая полетела из окна следом, попала на крышу автомобиля Volkswagen, который в тот момент был припаркован под окнами многоэтажки, разбила лобовое стекло машины, задела крыло. При том, в тот момент в автомобиле находилась женщина.
Суд Лидского района признал Александру виновной в хулиганстве. Девушка полностью признала свою вину и раскаялась.
Ей было назначено наказание — 90 часов общественных работ.
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В Лиде учащаяся одного из профессионально-технического лицея после вечеринки убиралась дома и решила ненужную стеклянную тару выкинуть через окно. Одна из...
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