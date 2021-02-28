В Лиде девушка убиралась в квартире: банки и бутылки выкидывала из окна. Одна попала в машину

Источник материала: Tut.by

В Лиде учащаяся одного из профессионально-технического лицея после вечеринки убиралась дома и решила ненужную стеклянную тару выкинуть через окно. Одна из трехлитровых банок, выброшенных вниз, упала на автомобиль, который был припаркован в это время под окнами многоэтажки, сообщает «Лідская газета».



Фото: pixabay.com, носит иллюстративный характер.

В один из вечеров девушка проводила время с друзьями — родители разрешили устроить вечеринку в квартире, которая на тот момент пустовала. Молодые люди употребляли спиртное, хотя родителям девушки про это решили не рассказывать.

Утром Александра (имя изменено) сходила домой и взяла там две трехлитровые банки — с компотом и кофе. Молодые люди позавтракали. Когда часть компании ушла, в квартире остались девушки, которые помогали Александре убраться. В одной из бутылок, которая стояла на столе, еще оставалось спиртное и девушка не знала, куда ее спрятать.

— Мы навели порядок, но в квартире оставались пустые бутылки и банка. Я решила их выбросить на улицу, так как боялась, что отец увидит, что мы пили спиртное и что я брала из дома компот. Я открыла окно в комнате и быстро выбросила на улицу две пустые стеклянные бутылки из-под водки. Также выбросила банку из-под компота. Куда я бросала, не смотрела. Предполагала, они упадут на землю, и все. На тот момент я не думала, что делаю. Сейчас понимаю, что так делать нельзя, — рассказывала в милиции девушка.

Бутылка из-под водки упала в десяти метрах от мужчины, который вышел с маленьким ребенком в магазин. А трехлитровая банка, которая полетела из окна следом, попала на крышу автомобиля Volkswagen, который в тот момент был припаркован под окнами многоэтажки, разбила лобовое стекло машины, задела крыло. При том, в тот момент в автомобиле находилась женщина.

Суд Лидского района признал Александру виновной в хулиганстве. Девушка полностью признала свою вину и раскаялась.

Ей было назначено наказание — 90 часов общественных работ.