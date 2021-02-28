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Нелегальный ракурс - серые выплаты заработной платы в конвертах
28.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТема, которая волнует каждого белоруса - зарплаты. Обсудим нелегальный ракурс. Речь о серых выплатах в конвертах. Порой в стремлении сэкономить на налогах некоторые коммерсанты прибегают и к таким мутным схемам. В свою очередь работникам ничего не остается, как подстраиваться под обстоятельства. Но и тем, и другим такой расклад может стоить слишком дорого.
Предпринимателям за уклонение от уплаты налогов может грозить уголовная ответственность. А работники, получающие зарплату в конвертах, лишаются целого ряда социальных гарантий. О том, что разобраться с зарплатами в конвертах нужно как можно быстрее, говорил и глава государства. Насколько сегодня эта проблема актуальна для Беларуси и какая работа проводится контролерами, узнавал Юрий Шевчук.
Это все, что сегодня осталось от некогда мощного производства швейной фабрики. Все, потому что прозрачному бизнесу управленцы этой фирмы предпочли мутные схемы расчета с сотрудниками. По информации ДФР, ЗП в конвертах работники предприятия получали 6 лет. К этому моменту выявлено 5 таких сотрудников. Эта девушка одна из них.
Схема, по которой работало предприятие, выглядела следующим образом. По документам продукция фирмы отгружалась на дочерние компании, созданные в России. Уже они продавали товар окончательному покупателю. В этой схеме фигурировали небольшие суммы. На самом же деле вся продукция реализовывалась не через подставные фирмы, а напрямую, и цифры при этом раскладе были уже куда больше.
Со временем серую схему могилевских портных вскрыли сотрудники ДФР. Дело не шили, а возбуждали по факту уклонения от уплаты налогов. Сейчас на бизнес наложен арест. Производство остановлено.
А это уже Брест. Несмотря на что это другой конец страны, методы работы жуликоватых коммерсантов здесь те же самые. Предприятие по производству эксклюзивной мебели обрабатывало не только древесину, но и своих работников. Хотите трудиться на нас - получайте зарплату в конвертах. Лишь за прошлый год сотрудники финансовой милиции установили 119 фактов таких левых выплат 12 работникам.
Серая схема выплаты зарплаты в конвертах позволяет нанимателям уйти от уплаты обязательных страховых взносов, а работникам – сэкономить на подоходном налоге. Но оправдан ли риск нанимателя, идущего на нарушение действующего законодательства? Сегодня контролеры проводят перманентную работу по выявлению таких фактов. Управленцы, которые решили вести свой бизнес таким образом, привлекаются к ответственности. Напомню, что за уклонение от уплаты налогов предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
В ходе проведенной проверки было установлено, что неучтенная выручка составляла порядка 2 миллионов рублей. По собранным материалам в отношении директора и еще четырех должностных лиц данного общества, жителей Гродненского региона, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РБ. То есть уклонение от уплаты сумм налогов и сборов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.
Так закончился бизнес для предпринимателей из Гродно. Причина все та же – выплаты работникам в конвертах. По информации контролеров, производители окон и других конструкций из ПВХ сэкономили на зарплатах в конвертах почти 45 тысяч рублей. Сейчас все это нужно будет возместить в бюджет. Несмотря на постоянную работу по выявлению таких фактов, искоренить полностью это негативное явление пока не удается. И во многом потому, что работники сами согласны трудиться на таких условиях.
Но часто сотрудники не понимают, чем для них может обернуться зарплата в конверте. Поэтому сейчас не лишним будет напомнить, что неофициальная ЗП лишает работника целого ряда ступеней социальной защиты. Прежде всего это относится к пенсионному обеспечению. Ведь величина пенсии высчитывается из тех отчислений, которые сделал человек во время своей трудовой деятельности. Такая же ситуация складывается при расчете оплаты за временную нетрудоспособность работника и начислении отпускных. Также работник лишается социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка и многими другими ситуациями. И самое главное для сотрудника – отсутствие каких-либо гарантий получения оговоренной оплаты своего труда. Ведь схема с получением серой зарплаты работает лишь в бесконфликтной ситуации.
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Тема, которая волнует каждого белоруса - зарплаты. Обсудим нелегальный ракурс. Речь о серых выплатах в конвертах. Порой в стремлении сэкономить на налогах...
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