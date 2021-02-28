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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что предлагали нам беглые политики и активисты? Что, если бы наступила та самая "новая Беларусь"? В проекте "Понятная политика" Какую Беларусь предлагали и предлагают построить сторонники перемен? В "Понятной политике" соберем воедино программы, заявления и парадоксальные предложения. Но...

Какую Беларусь предлагали и предлагают построить сторонники перемен? В "соберем воедино программы, заявления и парадоксальные предложения. Но главное – проанализируем последствия тех реформ, которые могли бы случиться. От разрыва отношений с Россией до приватизации, платной медицины и образования. Помните, тот самый план оппозиции на поствыборный период. Он был настолько безумен, что был удален почти сразу, как только появился в интернете. Его вычищали со всех площадок, но интернет все помнит.Что предлагали нам беглые политики и активисты? Что, если бы наступила та самая "новая Беларусь"? За примерами ходить далеко не нужно – достаточно посмотреть на страны, где революция победила. Без громких лозунгов и эмоций увидим альтернативное будущее нашей страны, которое хорошо, что не наступит. Об этом