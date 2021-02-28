ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что предлагали нам беглые политики и активисты? Что, если бы наступила та самая "новая Беларусь"? В проекте "Понятная политика"

28.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Какую Беларусь предлагали и предлагают построить сторонники перемен? В "Понятной политике" соберем воедино программы, заявления и парадоксальные предложения. Но главное – проанализируем последствия тех реформ, которые могли бы случиться. От разрыва отношений с Россией до приватизации, платной медицины и образования. Помните, тот самый план оппозиции на поствыборный период. Он был настолько безумен, что был удален почти сразу, как только появился в интернете. Его вычищали со всех площадок, но  интернет все помнит. 

Что предлагали нам беглые политики и активисты? Что,  если бы наступила та самая "новая Беларусь"? За примерами ходить далеко не нужно – достаточно посмотреть на страны, где революция победила. Без громких лозунгов и эмоций увидим альтернативное будущее нашей страны, которое хорошо, что не наступит. Об этом "Понятная политика"  в понедельник после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какую Беларусь предлагали и предлагают построить сторонники перемен? В "Понятной политике" соберем воедино программы, заявления и парадоксальные предложения. Но...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как показали встречу Лукашенко и Путина в СМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by