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Что предлагали нам беглые политики и активисты? Что, если бы наступила та самая "новая Беларусь"? В проекте "Понятная политика"
28.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКакую Беларусь предлагали и предлагают построить сторонники перемен? В "
Что предлагали нам беглые политики и активисты? Что, если бы наступила та самая "новая Беларусь"? За примерами ходить далеко не нужно – достаточно посмотреть на страны, где революция победила. Без громких лозунгов и эмоций увидим альтернативное будущее нашей страны, которое хорошо, что не наступит. Об этом
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Что предлагали нам беглые политики и активисты? Что, если бы наступила та самая "новая Беларусь"? В проекте "Понятная политика"
Какую Беларусь предлагали и предлагают построить сторонники перемен? В "Понятной политике" соберем воедино программы, заявления и парадоксальные предложения. Но...
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