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Как показали встречу Лукашенко и Путина в СМИ
28.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКуда идут и едут Лукашенко и Путин, а с ними Беларусь и Россия активно обсуждали всю уходящую неделю и в соцсетях, и в СМИ. От Seattle Times и Fox News до оппозиционных каналов России и Беларуси. У последних вообще отчаяние, они никак не могут определиться: так отвернулась от нас Россия или все-таки поглотила. У них неделю так, неделю - наоборот, в зависимости от политической конъюнктуры и просьб заказчиков. Все эти разговоры, на которые уже мало кто обращает внимание, длятся десятилетиями. За это время мы построили вполне себе суверенное государство, в этом направлении и будем двигаться, судя по всему.
Так вот, что касается
К армии диванных политиков, аналитиков на этой неделе присоединились специалисты по невербальной коммуникации.
Мимика, жесты, навыки катания на лыжах - но простое ли любопытство скрывается за таким вниманием? Или отвлекающий маневр? Ведь после санкционной повестки, нелогично как-то радоваться за крепкий по всем направлениям Союз Беларуси и России.
Катались, кстати, не только на лыжах. Устроили гонку на снегоходах. Пока один махал туристам, другой его обгонял.
Некоторым СМИ проще видеть, что лидеры Беларуси и России просто встретились на лыжах покататься, а не обсудить, например, кооперацию в вое́нно-промы́шленном ко́мплексе. И чтобы окончательно противостоять дружественной повестке, решили по привычке заняться вбросами.
"В понедельник Президент России Владимир Путин принял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на переговоры на фоне сообщений СМИ, предполагающих, что гость из Минска ищет еще один кредит".
Сколько ни говори "мы просить ничего не будем". Даже сам Президент опровергал слухи. У прозападных СМИ одна повестка – денежная - по себе, что ли, судят. Кстати, о любви к деньгам. Беглые назвали встречу исторической. Правда, так уж повелось, анонсированное Ольгой Карач - еще не значит, что так тому и быть.
А почему внутренние вопросы Беларуси должны обсуждаться за рубежом? Да и российское правительство подчеркивало: внутренние дела Беларуси - это дела Беларуси. Это называется, суверенитет, а то вдруг "независимые" журналисты забыли. А в целом, прозападной прессе пришлось признать: не все так плохо, как они малюют.
Экономическая ситуация в Беларуси улучшится в этом году благодаря ее тесным связям с российской экономикой, которая уже демонстрирует признаки восстановления и, как ожидается, вырастет на 3 % в этом году. Президент Беларуси отметил высокий товарооборот между странами. "Из примерно 70 миллиардов долларов ВВП Беларуси, у нас как минимум половина товарооборота связана с Россией, как вы сказали. Мы занимаем четвертое место по объему товарооборота с Российской Федерацией", - сказал он, цитирует ТАСС.
Лидеры двух стран встретились на черноморском курорте Сочи. В кратких комментариях перед началом переговоров они подчеркнули тесные экономические и культурные связи между двумя странами. Путин отметил, что Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси. Лукашенко поблагодарил Москву за экономическую поддержку, добавив, что средства, вложенные в белорусскую экономику, потрачены не зря.
Собственно, отрицать очевидное даже талантливым журналистам "Дождя" порой не под силу.
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Куда идут и едут Лукашенко и Путин, а с ними Беларусь и Россия активно обсуждали всю уходящую неделю и в соцсетях, и в СМИ. От Seattle Times и Fox News до оппозиционных каналов...
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