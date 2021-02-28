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Данные Минздрава по COVID-19 на 28 февраля
28.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси за сутки зарегистрированы 1 347 пациентов с COVID-19, выписаны 1 761. За весь период распространения инфекции умерли 1 976 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 287 306 человек с положительным тестом. Выздоровели 277 995.
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В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 347 пациентов с COVID-19, выписаны 1 761. За весь период распространения инфекции умерли 1 976 пациентов. Всего с начала пандемии в...
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