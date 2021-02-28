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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Спутник "Арктика-М" вышел на орбиту Первый российский космический аппарат для мониторинга климата и окружающей среды вышел на расчетную орбиту. Специалисты уже установили связь с устройством. Срок...

Первый российский космический аппарат для мониторинга климата и окружающей среды вышел на расчетную орбиту. Специалисты уже установили связь с устройством. Срок службы спутника - 7 лет. Аппарат будет решать задачи метеорологии и гидрологии, сможет делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах.