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Последний день зимы в Беларуси выдался снежным: с самого утра в Минске метель
28.02.2021 22:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Однако с завтрашнего дня в нашу страну будет поступать теплый океанический воздух. В начале первой весенней недели будет облачно с прояснениями. Ночью по югу страны пройдут мокрый снег и дождь. Местами ожидаются туманы, ночью и утром возможен гололед.
На отдельных участках дорог - гололедица
Температура днем до плюс 8, а к среде - до 10 тепла. В первые весенние выходные немного похолодает: выпадет небольшой мокрый снег, ночью температура опустится до 7 градусов, днем будет до плюс 5.
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Однако с завтрашнего дня в нашу страну будет поступать теплый океанический воздух. В начале первой весенней недели будет облачно с прояснениями. Ночью по югу...
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