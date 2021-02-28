Последний день зимы в Беларуси выдался снежным: с самого утра в Минске метель

Источник материала: БT

Однако с завтрашнего дня в нашу страну будет поступать теплый океанический воздух. В начале первой весенней недели будет облачно с прояснениями. Ночью по югу страны пройдут мокрый снег и дождь. Местами ожидаются туманы, ночью и утром возможен гололед.







На отдельных участках дорог - гололедица

Температура днем до плюс 8, а к среде - до 10 тепла. В первые весенние выходные немного похолодает: выпадет небольшой мокрый снег, ночью температура опустится до 7 градусов, днем будет до плюс 5.