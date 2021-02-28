Глава МВД об увольнениях после выборов: «Это болезненный для меня вопрос»

Источник материала: Tut.by

Министр внутренних дел Иван Кубраков считает, что часть сотрудников МВД, которые ушли со службы после выборов, хотели «сделать хайп». Такие увольнения он назвал болезненным для себя вопросом. Об этом он рассказал в программе «Контуры» на ОНТ.



Фото: ont.by

Отвечая на вопрос о сотрудниках МВД, которые уволились после августовских событий, Иван Кубраков ответил, что это «болезненный для него вопрос».

«Что касается событий августа — такие сотрудники были, которые уходили, не выдержали. Мы довольно с пониманием к ним относились: ну не выдержал, действительно. Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти органам внутренних дел. Хотя мы всегда готовим сотрудников к самому худшему, что им придется долго работать и так далее».

«Но были те сотрудники, которые не просто уволились. Они уволились и постарались на этом, как сейчас молодежь говорит, сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах. Если ты индивидуально ушел — ладно. Но когда начинаешь обсуждать, говорить гадости в адрес коллег, с которыми ты работал — я считаю, что это уже больше похоже на предательство», — заявил Кубраков.

По словам министра, в Беларуси люди чувствуют себя защищенными.

«Мое мнение, как гражданина, как отца, как мужа, как человека, который живет в обществе, такое: на сегодняшний день во всех городах республики, а не только в Минске люди чувствуют себя защищенными. К нам очень много людей обращается по разным вопросам, даже по тем, которые не совсем касаются милиции, но мы реагируем на все и довольно оперативно. Если к нам обращаются люди, значит мы им нужны, обстановка находится под контролем».

«События августа показали людям, что мы можем потерять: спокойные улицы города Минска, спокойные улицы наших городов, на которых пытались устроить хаос. То, что мы создавали много лет, можно за один миг потерять», — заявил глава ведомства.