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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем наполнен сегодня день полковника милиции Ольги Чемодановой - смотрите в новой серии проекта о женщинах 3 марта на "Беларусь 1" "Не важно, какого размера звезда, главное – как ты выполняешь свой долг". Эту фразу произнесла героиня нашей новой серии проекта о женщинах, их взглядах на жизнь и...

"Не важно, какого размера звезда, главное – как ты выполняешь свой долг". Эту фразу произнесла героиня нашей новой серии проекта о женщинах, их взглядах на жизнь и мир вокруг. В канун Дня милиции, который отмечается 4 марта, авторы этого удивительного проекта встретились с офицером, руководителем, матерью, очень активной и харизматичной представительницей уж точно не слабого пола.За что коллеги называют ее человеком-алмазом и вечным двигателем? Чему научили 19 лет работы в райотделе? И чем наполнен сегодня день полковника милиции Ольги Чемодановой? Ответы