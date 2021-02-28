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Чем наполнен сегодня день полковника милиции Ольги Чемодановой - смотрите в новой серии проекта о женщинах 3 марта на "Беларусь 1"

01.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Не важно, какого размера звезда, главное – как ты выполняешь свой долг". Эту фразу произнесла героиня нашей новой серии проекта о женщинах, их взглядах на жизнь и мир вокруг.  В канун Дня милиции, который отмечается 4 марта,  авторы этого удивительного проекта встретились  с офицером, руководителем, матерью, очень активной и харизматичной представительницей уж точно не слабого пола. 

Чем наполнен сегодня день полковника милиции Ольги Чемодановой - смотрите в новой серии проекта о женщинах 3 марта на "Беларусь 1"


За что коллеги называют ее человеком-алмазом и вечным двигателем?  Чему научили 19 лет работы в райотделе? И чем наполнен сегодня день полковника милиции   Ольги Чемодановой?  Ответы 3 марта на "Беларусь 1".

 
 
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"Не важно, какого размера звезда, главное – как ты выполняешь свой долг". Эту фразу произнесла героиня нашей новой серии проекта о женщинах, их взглядах на жизнь и...
 
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