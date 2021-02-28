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В рубрике "Светлые лица протеста" - очередные герои неудавшегося беломайдана

01.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как оппозиционные активисты дурят своих заграничных спонсоров и пополняют собственные карманы, а змагары из глубинок неплохо живут, нигде не работая годами? Они готовились не к выборам, а к протестам, обвиняли власть в фальсификациях, но сами ими и занимались. В нашей рубрике "Светлые лица протеста" - очередные герои неудавшегося беломайдана. 

Самое удивительное, что, похоже, принцип обмана - это их основной способ существования и работы. И тут уже все становятся жертвами их жадности и беспринципности. Они вводят в заблуждение и людей, имеющих острый запрос на справедливость, которые в итоге выходят на улицу, и тех кураторов, которые делают заказ на этот протест. Невероятно, то факт. Теперь становится понятно, почему деньги у оппозиции так быстро заканчиваются, а им все мало.

В рубрике "Светлые лица протеста" - очередные герои неудавшегося беломайдана


Хочешь получить денежку за расклейку листовок? Нужна отчетность. Приклеил на столб - сфотографируй. Логика тут самая простая. Чем больше расклеишь, тем больше получишь. Но если присмотреться, наш велосипедист-подпольщик Андрей Шарендо действует весьма неординарно.

Заметили? После того, как наклеенная листовка сфотографирована, Андрюша срывает листовку. И едет к следующему месту. Вот так, имея всего одну листовку с зазывом на митинг и смекалочку, можно и отчет о большой проделанной работе сварганить, и денежку получить, и за "административку" не получить штраф. Хитро! И работа клеится  - не хлопотное дельце!

Андрей Шарендо - змагар со стажем. И - коммерсант с кучей "административок" за сокрытие товаров, подлежащих декларированию. Но вот обманывает он не только государство. Соратников, поручающих ему расклейку листовок, получается, тоже.

В рубрике "Светлые лица протеста" - очередные герои неудавшегося беломайдана


Вот так и создаются не только липовые отчеты, но и липовые революционные ощущения. Получается,  в Telegram весь город увешан листовками. А еще позже весь город "вышел на плошчу".  А на деле - это все работу вот таких хитрецов-фальсификаторов. Он врет про листовки, другой - про массы, а третий все это постит. 

А вот активист из Орши. Булавко Александр Матвеевич.  1963 года рождения. Безработный. Но лидер, так сказать. Руководитель ячейки негосударственного профсоюза РЭП. То есть, защищает права трудящихся, но сам не работает. Что не мешает ему хорошо питаться и быть буквально в весе. Да и на водку хватает. То и дело попадается за пьянство.

Находясь в измененном состоянии сознания, активист оппозиционного профсоюза, иногда, видимо, начитает деятельность по отъему чужих материальных ценностей.

А это слегка обмяклое тело тоже активистки и правозащитницы из Витебска Ирины Третьяковой. Пишут и говорят про нее разное. 

В милиции Ирину знают по "административке" за пьянство и кражи. Но, видимо, под чуткой опекой другого правозащитника Павла Исааковича Левинова, она влилась в оппозиционное движение. Что позволяет ездить на семинары, потом участвовать в каких-нибудь акциях, а после отдыхать на курортах. Так и живут.


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Теги: Витебск
 
 
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