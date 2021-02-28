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Что происходило в жаркие поствыборные дни в Гомеле и Жлобине

01.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Главный эфир" продолжает серию репортажей "Противостояние", где мы рассказываем о событиях августа - беспределе с одной стороны и стойкости силового блока с другой. Сегодня мы увидим, что происходило в жаркие поствыборные дни в Гомеле и  Жлобине. 

Давно понятно, что недовольные вышли на улицу, рассчитывая на молниеносный захват власти и последующую безнаказанность. Но наученный печальным опытом соседки Украины, личный состав правоохранителей сдавать позиции не собирался.  Честь, достоинство, свобода и безопасность - превыше сладких обещаний, о которых кричала оппозиция. Ксения Лебедева расскажет о том, как разворачивались августовские события на юго-востоке страны.

Противостояние. Гомель

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Длительная и упорная физическая подготовка - это залог успеха в боевых условиях, при задержании особо опасных преступников и работе с криминалом. Говорят, бывали случаи, когда новички даже сознание теряли от нагрузок и энергозатрат. Так что усердно работать над собой и добиваться результатов здесь умеют. Как и умеют работать в команде, стоять друг за друга, а слова отвага, честь и достоинство – это не просто слова, а жизненные принципы, от которых никто из ребят не отступился после августовских событий. Здесь знают, что государство сильно до того момента, пока оно может себя защитить.

Гомель - второй по численности город в стране после столицы. Избирательных участков здесь было порядка тысячи, а это больше, чем в том же Минске. По площади Гомельщина  на первом месте в стране. Эти факторы должны были бы усложнить работу правоохранителей

с точки зрения расстояний и необходимого количества сотрудников. Но подготовка и еще некоторые факторы сыграли в нашу пользу.

Вот один из таких героев. Это Дмитрий Корнеев. Он в тельняшке в первых рядах протестных масс. С 2010 по 2017 год сидел 6 раз за кражи. Сейчас работает в России. Приехав домой, решил потусить, присоединившись к движению, но совсем не по политическим мотивам.

Заместитель командира гомельского ОМОНа, вспоминая про 9-10 августа прошлого года, говорит, что толпа людей управлялась координаторами, и это было не стихийное действие, как может кому-то показаться. При задержании с их стороны в разной форме оказывалось сопротивление.

Август 2020, Жлобин

В те дни жарко было и в Жлобине. По словам начальника РОВД, все начиналось достаточно мирно: белые ленточки, фонарики, движение только в разрешенных местах. Но это было не долго. Когда протестующие узнали, что часть сотрудников милиции работали в столице, а часть на избирательных участках, радикалы укрепились в представлении своей победы.

Чуть позже прибыла подмога из соседних районов. На тот момент количество протестующих выросло до 1,5 тысячи. Ближе к ночи на улице остались лишь радикалы.

Уже 10 августа в 5 утра правоохранители уложили город спать, подавив наиболее активные очаги протестующих.

Вот такими протесты увидели сотрудники милиции Гомельской области. Поствыборные дни для них стали настоящей борьбой за независимость. И это было не просто победа над кем-то. Это было победа и над собой, и над своими страхами. Ведь многие из них звонили домой родным, чтобы попрощаться.  Никто не знал, что будет дальше. А они выстояли. 
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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"Главный эфир" продолжает серию репортажей "Противостояние", где мы рассказываем о событиях августа - беспределе с одной стороны и стойкости силового блока с...
 
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