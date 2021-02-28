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Х. Галстян: За бархатную революцию армяне заплатили слишком дорого
01.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВот уже несколько дней улицы Еревана стали площадкой для протестов оппозиции. Ситуация ухудшилась, когда
К слову, сам Пашинян для прихода к власти использовал тот же сценарий: уличные демонстрации, привлечение на свою сторону армии, подкрепление своей позиции через оппозиционные СМИ. По прошествии почти трех лет обещания искоренить социальное неравенство, бедность и миграцию так и остались обещаниями. Задачу отстоять геополитические интересы уличные политики и вовсе с треском провалили.
За бархатную революцию армяне заплатили слишком дорого - такое мнение в разговоре с Агентством теленовостей высказал политолог
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Вот уже несколько дней улицы Еревана стали площадкой для протестов оппозиции. Ситуация ухудшилась, когда премьер-министр Никол Пашинян вступил в конфронтацию с...
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