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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что было в арсенале у нечистых на руку бизнесменов и как они обналичивали деньги? Смотрите в среду вечером в передаче "Нечестный бизнес" 25 аппаратов ИВЛ, 15 километров брестских дорог и несколько крупных партий лекарств. Все это могло бы приобрести государство, если бы герои фильма, который сейчас...

25 аппаратов ИВЛ, 15 километров брестских дорог и несколько крупных партий лекарств. Все это могло бы приобрести государство, если бы герои фильма, который сейчас готовится к эфиру, заплатили налоги. Только один из фигурантов уголовного дела, разработав хитроумную схему, хотел обмануть государство на полтора миллиона рублей.Что было в арсенале у нечистых на руку бизнесменов? Как обналичивались деньги? И как для обогащения собственных карманов использовались даже льготы, предоставленные государством для развития бизнеса? Ответы в среду в нашем вечернем эфире.