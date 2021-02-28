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Что было в арсенале у нечистых на руку бизнесменов и как они обналичивали деньги? Смотрите в среду вечером в передаче "Нечестный бизнес"

01.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

25 аппаратов ИВЛ, 15 километров брестских дорог и несколько крупных партий лекарств. Все это могло бы приобрести государство, если бы герои фильма, который сейчас готовится к эфиру,  заплатили налоги. Только один из фигурантов уголовного дела, разработав хитроумную схему,  хотел обмануть государство на полтора миллиона рублей. 

Что было в арсенале у нечистых на руку бизнесменов? Как обналичивались деньги? И как для обогащения собственных карманов использовались даже льготы, предоставленные государством для развития бизнеса? Ответы  в среду в нашем вечернем эфире.

 
 
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25 аппаратов ИВЛ, 15 километров брестских дорог и несколько крупных партий лекарств. Все это могло бы приобрести государство, если бы герои фильма, который сейчас...
 
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