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Гости студии О. Чуприс и Н. Филиппова обсудили новый КоАП и ПИКоАП, и какие поправки внесены в УК
01.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНесколько минут назад мы вспомнили о не очень приятных событиях прошлого года, которые показали не только монолит правоохранителей и большинства общества, но и обнажили пробелы в законодательстве. В результате, совершенствование кодексов об административной и уголовной ответственности - задача, которую поставил Президент в июне прошлого года. Первым этапом стали корректировки -
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента
Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции
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Несколько минут назад мы вспомнили о не очень приятных событиях прошлого года, которые показали не только монолит правоохранителей и большинства общества, но и...
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