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Гости студии О. Чуприс и Н. Филиппова обсудили новый КоАП и ПИКоАП, и какие поправки внесены в УК

01.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несколько минут назад мы вспомнили о не очень приятных событиях прошлого года, которые показали не только монолит правоохранителей и большинства общества, но и обнажили пробелы в законодательстве. В результате, совершенствование кодексов об административной и уголовной ответственности - задача, которую поставил Президент в июне прошлого года. Первым этапом стали корректировки - с 1 марта вступают в силу новый КоАП и ПИКоАП. Второй этап - это Уголовный кодекс.

Глава администрации Игорь Сергеенко на заседании рабочей группы в среду отметил: процесс уже на финальной стадии. Стоит сказать, что документ крайне важен как для государства, так и для простых людей. Сегодня в студии мы обсудим новый КоАП и ПИКоАП, и какие поправки внесены в УК (видео). 

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента

Наталья Филиппова, заместитель министра юстиции

 
 
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Несколько минут назад мы вспомнили о не очень приятных событиях прошлого года, которые показали не только монолит правоохранителей и большинства общества, но и...
 
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