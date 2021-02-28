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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гости студии О. Чуприс и Н. Филиппова обсудили новый КоАП и ПИКоАП, и какие поправки внесены в УК Несколько минут назад мы вспомнили о не очень приятных событиях прошлого года, которые показали не только монолит правоохранителей и большинства общества, но и...

Несколько минут назад мы вспомнили о не очень приятных событиях прошлого года, которые показали не только монолит правоохранителей и большинства общества, но и обнажили пробелы в законодательстве. В результате, совершенствование кодексов об административной и уголовной ответственности - задача, которую поставил Президент в июне прошлого года. Первым этапом стали корректировки -. Второй этап - это Уголовный кодекс.Стоит сказать, что документ крайне важен как для государства, так и для простых людей. Сегодня в студии мы обсудим новый КоАП и ПИКоАП, и какие поправки внесены в УК