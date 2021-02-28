|
Г. Рапота о значении встречи лидеров Беларуси и России
01.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧто эта встреча значит для главной постсоветской интеграции? На связи с нашей студией Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что эта встреча значит для главной постсоветской интеграции? На связи с нашей студией Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота (видео).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)