Лучше поздно: силовики поздравили Лукашенко с 23 февраля – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 фев – Sputnik. Представители силовых ведомств Беларуси поздравили президента республики Александра Лукашенко с Днем защитника Отечества.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Пул первого" в воскресенье 28 февраля.

В сообщении отмечается, что видео содержит эксклюзивные материалы, снятые у Дворца Независимости в минувшем году.

В ролике показаны кадры протестных акций, которые проходили в Минске в августе минувшего года после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК Беларуси, победил Лукашенко.

В видео главу государства поздравляют сотрудники подразделений ОМОН, СОБР, Внутренних войск и Вооруженных сил. Они пожелали главнокомандующему сил, здоровья и успехов.

Президент с автоматом

Как ранее сообщал Sputnik, 23 августа во время протестов в Минске Лукашенко прилетел в резиденцию на вертолете с автоматов в руках .

Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал кадры, на которых видно, как из вертолета, приземлившегося на территории Дворца Независимости, вышел глава государства.

На Лукашенко, помимо черной одежды, был надет бронежилет, в руках – автомат Калашникова, но магазин к оружию не был пристегнут. Глава государства в окружении охраны и военных направился в сторону резиденции. Вместе с президентом на видео был замечен и его младший сын Николай.

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