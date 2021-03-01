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Солнце, ветер, мокрый снег. Все о погоде в Бресте в первую мартовскую неделю
01.03.2021 07:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало марта в Бресте будет теплым, но к пятнице обещают похолодание и мокрый снег, предупреждает
В понедельник будет переменная облачность без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +10°С.
Во вторник за окном будет ясно и без осадков, но с сильным ветром. Утром порывы будут достигать 14 м/с, днем — 12 м/с. Столбик термометра поднимется до тех же плюс 10 °C.
В среду утром будет переменная облачность и около 0 °C. Днем — ясно и +10°С.
В четверг ожидается сильный ветер, порывами до 10 м/с. Во второй половине дня будет ясно и до +10°С.
В пятницу небо затянет тучами. Утром возможен снег, днем — мокрый снег. Воздух прогреется до +6°С.
Хорошей недели, друзья!
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Во вторник порывы ветра будут достигать 14 м/с.
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