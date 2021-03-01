Тепло и солнце, но к пятнице похолодает. Какой будет погода в Гродно в первую весеннюю неделю

Источник материала: Tut.by

Первая весенняя неделя в Гродно будет теплой и солнечной. Правда, в пятницу погода испортится: похолодает и пойдет мокрый снег, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник утром дымка, днем переменная облачность, вечером ясно. Днем — до +7 °С.

Во вторник облачно с прояснениями, сильный ветер. Днем до +9 °С.

В среду ясно. Днем до +8 °С.

В четверг утром ясно, днем переменная облачность, до +6 °C. Вечером станет холоднее, небо затянется тучами и может пойти мокрый снег.

В пятницу сплошная облачность. Ночью и вечером — заморозки. Днем — сильный ветер, мокрый снег и около нуля.

Хорошей недели, друзья!

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