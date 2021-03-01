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Весна начнется с оттепели. Погода в Витебске на неделе
01.03.2021 07:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна в Витебске начнется с оттепели: на неделе будет до +7 градусов, и каждый день
В понедельник днем +2…4 °C. Дождь и мокрый снег.
Во вторник и среду днем до 5 градусов тепла. Будет идти мокрый снег.
В четверг ветрено, мокрый снег и дождь, на термометре — +5…7°C.
А в пятницу похолодает: днем — до -3°C, к вечеру температура опустится до -6°C. Ожидаем снег и метель.
Хорошей вам недели, друзья!
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Весна в Витебске начнется с оттепели.
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