Весна начнется с оттепели. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Весна в Витебске начнется с оттепели: на неделе будет до +7 градусов, и каждый день в прогнозе осадки — дождь и мокрый снег.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В понедельник днем +2…4 °C. Дождь и мокрый снег.

Во вторник и среду днем до 5 градусов тепла. Будет идти мокрый снег.

В четверг ветрено, мокрый снег и дождь, на термометре — +5…7°C.

А в пятницу похолодает: днем — до -3°C, к вечеру температура опустится до -6°C. Ожидаем снег и метель.

Хорошей вам недели, друзья!

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