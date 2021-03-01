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Снег, метели и другие зимние капризы. Погода в Гомеле в первую неделю весны
01.03.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна пришла, но пока только в календаре. За окнами гомельчан в ближайшие дни,
В понедельник, 1 марта, на градуснике +5°C. Днем — мокрый снег, вечером без осадков.
Во вторник и среду около +5°C, возможен мокрый снег.
В четверг — до +9°C, дождь и сильный ветер.
В пятницу будет около +4°C, пойдет мокрый снег.
Хорошей недели, друзья!
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Весна пришла, но пока только в календаре.
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