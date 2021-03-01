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Снег, метели и другие зимние капризы. Погода в Гомеле в первую неделю весны

01.03.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Весна пришла, но пока только в календаре. За окнами гомельчан в ближайшие дни, предуупреждает pogoda.by, — снег, метели и прочие зимние капризы.

Фото с сайта: segodnya.ua

В понедельник, 1 марта, на градуснике +5°C. Днем — мокрый снег, вечером без осадков.

Во вторник и среду около +5°C, возможен мокрый снег.

В четверг — до +9°C, дождь и сильный ветер.

В пятницу будет около +4°C, пойдет мокрый снег.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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