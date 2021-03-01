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С 1 марта вносятся изменения в работу некоторых маршрутов городского общественного транспорта

01.03.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

C 1 марта вносятся изменения в работу некоторых маршрутов городского общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Минсктранс».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Троллейбусный маршрут № 52 «ДС Малиновка-4 — ДС Кунцевщина» продлевается в микрорайон Каменная горка до разворотного кольца «Люцинская».Изменяется трасса маршрута со следованием от ДС Малиновка-4 по ул. Слободская, Рафиева, Горецкого, Лобанка, Кунцевщина, Казимировкая, Неманская, Налибокская, Каменногорская в обоих направлениях с присвоением маршруту наименования № 52 «ДС Малиновка-4 — Люцинская».

По будним дням организуется работа троллейбусного маршрута № 56 «ДС Серебрянка — Дражня» со следованием по ул. Малинина, просп. Рокоссовского, ул. Плеханова, Долгобродской, Ваупшасова — Солтыса в обоих направлениях.

Одновременно, с 1 марта, отменяется работа троллейбусного маршрута № 35Д, автобусного маршрута № 56. В то же время, на новом троллейбусном маршруте № 56 будет уменьшен интервал движения в часы «пик».

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта- автобус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в троллейбусах маршрута № 56 до 31 марта.

 
 
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Отменяется работа троллейбусного маршрута № 35Д, автобусного маршрута № 56.
 
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