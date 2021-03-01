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Житель Бреста избил за плохие оценки 10-летнего сына. Возбуждено уголовное дело

01.03.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за нанесение легкого телесного повреждения 10-летнему брестчанину завели на его отца, сообщает портал BrestCITY со ссылкой на городскую прокуратуру.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В октябре прошлого года выпивший мужчина разбудил своего сына и стал отчитывать за плохую успеваемость в школе. Отец кричал на сына и ударил несколько раз руками по голове, а затем ногой в живот.

У ребенка после избиения остались гематомы и кровоподтеки. Экспертиза отнесла его травмы к легким телесным повреждениям, повлекшим кратковременное расстройство здоровья.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде общественных или исправительных работ, штрафа или ареста.

 
 
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Его обвиняют в причинении легкого телесного повреждения.
 
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