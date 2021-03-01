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Весна пришла! В Могилеве на неделе - тепло и солнечно
01.03.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна пришла! И не только по календарю — она и на улице: на неделе в Могилеве будет тепло, в отдельные дни — солнечно. Но не спешите прятать теплые вещи: в выходные, по
Сегодня, 1 марта, будет облачно и до +3 °С.
Во вторник заметно потеплеет — до +6 °С. Но тоже будет облачно, еще и ветер усилится. Вечером возможен мокрый снег.
В среду, 3 марта, будет весь день солнечно и ветрено. При этом утром будет морозец до -2 °С, а днем воздух прогреется до +5 °С. Вечером температура воздуха снизится до нуля.
В четверг до середины дня будет около нуля и солнечно, а потом — облачно и +7 °С. Вечером прогнозируют нулевую температуру воздуха и снег. Ветреная погода сохранится.
В пятницу, 5 марта, будет облачно, температура воздуха будет колебаться в пределах −3…+2 °С. Ветер утихнет, но весь день может идти мокрый снег.
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В выходные прогнозируют снег и небольшой мороз.
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