Кубраков об увольнениях в МВД после выборов: это болезненный для меня вопрос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Служба в органах внутренних дел очень тяжелая, сотрудники милиции находятся на службе 24 часа, об этом заявил глава МВД генерал-лейтенант Иван Кубраков в программе "Контуры" на телеканале ОНТ .

Он отметил, что задачи для правоохранителей остаются неизменными уже много лет – это обеспечение безопасности граждан и защита их имущества.

"Мы всегда готовим сотрудников к самому худшему, что им придется долго работать и так далее", - сказал министр.

Кубраков об августе 2020 года: я и моя семья подвергались давлению >>

Поскольку оперативная обстановка в стране менялась, больше внимания уделялось обеспечению общественной безопасности, порядка на улицах. По словам Кубракова, были сотрудники МВД, которые уволились после августовских событий. "Это болезненный для меня вопрос", - прокомментировал он.

"Мы довольно с пониманием к ним относились: ну не выдержал, действительно. Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти органам внутренних дел", - рассказал генерал-лейтенант.

Но, отметил глава ведомства, были те сотрудники, которые не просто уволились.

"Они уволились и постарались на этом, как сейчас молодежь говорит, сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах", - высказал свое мнение Кубраков.

По словам министра, в Беларуси люди чувствуют себя защищенными, а сотрудники милиции пользуются авторитетом и доверием среди населения. Число обращений показывает востребованность профессии.

"Нам всем вместе нужно беречь мир и порядок. А мы, сотрудники милиции, обеспечим безопасность граждан, где бы они не находились", – подчеркнул Кубраков.

Милиция на передовой

Министр отметил, что с развитием информационных технологий Беларусь, как и многие государства, столкнулись с проблемой обеспечения информационной безопасности. В этой вопросе сотрудники органов внутренних дел страны находятся на передовой.

В МВД создано Главное управление по противодействию киберпреступности, сотрудников которого обучают противодействию данным преступлениям. П словам Кубракова, "на подобные преступления мы реагируем довольно успешно".

Протесты в Беларуси

Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента 9 августа , на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В отношении протестующих после выборов было возбуждено более тысячи уголовных дел.

В МВД сообщили о том, что создается база с данными о каждом участнике несанкционированных акций. Туда обещают вносить тех, кто "когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице".

В феврале глава ведомства сообщил , что пик протестов в Беларуси пройден и ситуация в стране стабилизирована. Правоохранители также не ожидают всплеска протестной активности на улицах, когда станет теплее, хотя и "готовы к этому".

Читайте также: