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Кубраков об увольнениях в МВД после выборов: это болезненный для меня вопрос
01.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Служба в органах внутренних дел очень тяжелая, сотрудники милиции находятся на службе 24 часа, об этом заявил глава МВД генерал-лейтенант Иван Кубраков в программе "Контуры" на телеканале
Он отметил, что задачи для правоохранителей остаются неизменными уже много лет – это обеспечение безопасности граждан и защита их имущества.
"Мы всегда готовим сотрудников к самому худшему, что им придется долго работать и так далее", - сказал министр.
Поскольку оперативная обстановка в стране менялась, больше внимания уделялось обеспечению общественной безопасности, порядка на улицах. По словам Кубракова, были сотрудники МВД, которые уволились после августовских событий. "Это болезненный для меня вопрос", - прокомментировал он.
"Мы довольно с пониманием к ним относились: ну не выдержал, действительно. Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти органам внутренних дел", - рассказал генерал-лейтенант.
Но, отметил глава ведомства, были те сотрудники, которые не просто уволились.
"Они уволились и постарались на этом, как сейчас молодежь говорит, сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах", - высказал свое мнение Кубраков.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам министра, в Беларуси люди чувствуют себя защищенными, а сотрудники милиции пользуются авторитетом и доверием среди населения. Число обращений показывает востребованность профессии.
"Нам всем вместе нужно беречь мир и порядок. А мы, сотрудники милиции, обеспечим безопасность граждан, где бы они не находились", – подчеркнул Кубраков.
Милиция на передовой
Министр отметил, что с развитием информационных технологий Беларусь, как и многие государства, столкнулись с проблемой обеспечения информационной безопасности. В этой вопросе сотрудники органов внутренних дел страны находятся на передовой.
В МВД создано Главное управление по противодействию киберпреступности, сотрудников которого обучают противодействию данным преступлениям. П словам Кубракова, "на подобные преступления мы реагируем довольно успешно".
Протесты в Беларуси
Массовые
© Sputnik / Виктор Толочко
В МВД сообщили о том, что
В феврале глава ведомства
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Министр внутренних дел полагает, уверен, что милиционеры обеспечат безопасность граждан, где бы они не находились.
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