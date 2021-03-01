ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кубраков об увольнениях в МВД после выборов: это болезненный для меня вопрос

01.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Служба в органах внутренних дел очень тяжелая, сотрудники милиции находятся на службе 24 часа, об этом заявил глава МВД генерал-лейтенант Иван Кубраков в программе "Контуры" на телеканале ОНТ.

Он отметил, что задачи для правоохранителей остаются неизменными уже много лет – это обеспечение безопасности граждан и защита их имущества.

"Мы всегда готовим сотрудников к самому худшему, что им придется долго работать и так далее", - сказал министр.

Кубраков об августе 2020 года: я и моя семья подвергались давлению >>

Поскольку оперативная обстановка в стране менялась, больше внимания уделялось обеспечению общественной безопасности, порядка на улицах. По словам Кубракова, были сотрудники МВД, которые уволились после августовских событий. "Это болезненный для меня вопрос", - прокомментировал он.

"Мы довольно с пониманием к ним относились: ну не выдержал, действительно. Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти органам внутренних дел", - рассказал генерал-лейтенант.

Но, отметил глава ведомства, были те сотрудники, которые не просто уволились.

"Они уволились и постарались на этом, как сейчас молодежь говорит, сделать хайп. Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах", - высказал свое мнение Кубраков.

© Sputnik / Виктор Толочко
Милиция "накрыла" типографию, в которой печаталась бчб-продукция

По словам министра, в Беларуси люди чувствуют себя защищенными, а сотрудники милиции пользуются авторитетом и доверием среди населения. Число обращений показывает востребованность профессии.

"Нам всем вместе нужно беречь мир и порядок. А мы, сотрудники милиции, обеспечим безопасность граждан, где бы они не находились", – подчеркнул Кубраков.

Милиция на передовой

Министр отметил, что с развитием информационных технологий Беларусь, как и многие государства, столкнулись с проблемой обеспечения информационной безопасности. В этой вопросе сотрудники органов внутренних дел страны находятся на передовой.

В МВД создано Главное управление по противодействию киберпреступности, сотрудников которого обучают противодействию данным преступлениям. П словам Кубракова, "на подобные преступления мы реагируем довольно успешно".

Протесты в Беларуси

Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В отношении протестующих после выборов было возбуждено более тысячи уголовных дел. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Балаба назвал "самый паскудный" способ травли силовиков

В МВД сообщили о том, что создается база с данными о каждом участнике несанкционированных акций. Туда обещают вносить тех, кто "когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице".

В феврале глава ведомства сообщил, что пик протестов в Беларуси пройден и ситуация в стране стабилизирована. Правоохранители также не ожидают всплеска протестной активности на улицах, когда станет теплее, хотя и "готовы к этому".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр внутренних дел полагает, уверен, что милиционеры обеспечат безопасность граждан, где бы они не находились.
 
Новости дня
Новости общества
 
Весна начнется с оттепели. Погода в Витебске на неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by