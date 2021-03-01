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Проект обновленного Уголовного кодекса готовят на рассмотрение президенту

01.03.2021 10:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Новая редакция Уголовного Кодекса Беларуси передана на рассмотрение в Администрацию президента, планируется, что на весенней сессии его будут читать в Овальном зале.

Общественное обсуждение предложений по изменению Уголовного кодекса началась более года назад. Была поставлена задача продолжить тему либерализации "уголовной политики", ухода от карательных принципов к профилактическим.

"Уголовный Кодекс (новая редакция) передан в Администрацию президента. Первая ближайшая сессия парламента будет в апреле, в данном случае, если пройдут два чтения, то, возможно, и в двух чтениях документ будет принят", - заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.

© Photo : Минюст
Новый Кодекс об административных правонарушениях вступил в силу в Беларуси

В свою очередь заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс отметила, что часть работы над документом администрация взяла на себя, чтобы к сессии представить кодекс на рассмотрение.

Как отметили эксперты, в проект обновленного кодекса предлагалось внести норму об исключении из него такого вида наказания как смертная казнь, заменив его другим видом наказания - пожизненное лишение свободы.

Действующему Уголовному кодексу в начале следующего года исполнится 20 лет, за эти годы в него были внесены сотни поправок и изменений.

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Теги: Минск
 
 
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Действующему УК в этом году уже исполнилось 20 лет, он вступил в силу с 1 января 2001 года, сменив предыдущий Уголовный кодекс Белорусской ССР 1960 года.
 
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