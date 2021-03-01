|
Проект обновленного Уголовного кодекса готовят на рассмотрение президенту
01.03.2021 10:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Новая редакция Уголовного Кодекса Беларуси передана на рассмотрение в Администрацию президента, планируется, что на весенней сессии его будут читать в Овальном зале.
Общественное обсуждение предложений по изменению Уголовного кодекса началась более года назад. Была поставлена задача продолжить тему либерализации "уголовной политики", ухода от карательных принципов к профилактическим.
"Уголовный Кодекс (новая редакция) передан в Администрацию президента. Первая ближайшая сессия парламента будет в апреле, в данном случае, если пройдут два чтения, то, возможно, и в двух чтениях документ будет принят", - заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.
В свою очередь заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс отметила, что часть работы над документом администрация взяла на себя, чтобы к сессии представить кодекс на рассмотрение.
Как отметили эксперты, в проект обновленного кодекса предлагалось внести норму об исключении из него такого вида наказания как
Действующему Уголовному кодексу в начале следующего года исполнится 20 лет, за эти годы в него были внесены сотни поправок и изменений.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующему УК в этом году уже исполнилось 20 лет, он вступил в силу с 1 января 2001 года, сменив предыдущий Уголовный кодекс Белорусской ССР 1960 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)