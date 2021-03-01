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Курсы валют на 1 марта. Доллар подорожал, евро потерял в цене

01.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На прошедших торгах доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. И на это утро доллар - 2 рубля 61 копейка, евро - 3 рубля 17 копеек и 3 рубля 50 копеек стоят 100 российских.

 
 
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На прошедших торгах доллар подорожал, евро и российский рубль потеряли в цене. И на это утро доллар - 2 рубля 61 копейка, евро - 3 рубля 17 копеек и 3 рубля 50 копеек стоят...
 
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