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В США вручают премию "Золотой глобус"

01.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В США проходит первое главное событие года в мире киноиндустрии - вручают "Золотые глобусы". На этот раз киноманы не дождались любимых звезд в роскошных нарядах на ковровой дорожке. Церемония проходит онлайн. Шоу проводят в пустом зале, а с номинантами общаются по видеосвязи. Уже известны лучшие сериалы года. В категории "Драма" им стал сериал "Корона" о королеве Елизавете Второй. Лучшим комедийным признан "Шиттс Крик". Анимацией года стал мультфильм "Душа". Назвали лучший фильм в категории "драма". Это "Земля кочевников". Комедией года стал "Борат-2".

 
 
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В США проходит первое главное событие года в мире киноиндустрии - вручают "Золотые глобусы". На этот раз киноманы не дождались любимых звезд в роскошных нарядах на...
 
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