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Новая ответственность наступает за нарушения ПДД

01.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За некоторые инспекторы ДПС имеют право предупредить автолюбителей в устной форме. Но при выявлении более серьезных нарушений теперь не обойдется без штрафа. Кстати, с сегодняшнего дня, согласно правилам, авто можно "переобуть" в летнюю резину. Однако ГАИ советует с этим не спешить, пока не установится стабильная положительная температура.

 
 
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За некоторые инспекторы ДПС имеют право предупредить автолюбителей в устной форме. Но при выявлении более серьезных нарушений теперь не обойдется без штрафа....
 
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