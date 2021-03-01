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В Беларуси вступают в силу новые КоАП И ПИКоАП
01.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С сегодняшнего дня в силу вступили два обновленных кодекса - "Об административных правонарушениях» и "Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях". Их направленность не на наказание, а на защиту.
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С сегодняшнего дня в силу вступили два обновленных кодекса - "Об административных правонарушениях» и "Процессуально-исполнительный кодекс об административных...
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