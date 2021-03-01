В Беларуси вступают в силу новые КоАП И ПИКоАП

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С сегодняшнего дня в силу вступили два обновленных кодекса - "Об административных правонарушениях» и "Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях". Их направленность не на наказание, а на защиту. Как отметила в "Главном эфире" замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс, такие меры были продиктованы современными реалиями, учитывался и мировой опыт, и мнение людей. Новый КоАП - первый этап в совершенствовании законодательства. Во многом нынешняя редакция стала более либеральной. Особенно это касается нарушений подростками, разъяснительная беседа тоже является мерой воздействия, то есть можно ограничить досуг, можно принести извинения потерпевшему, что дает ребенку шанс. Но при этом усиливается ответственность для взрослых, которые вовлекают детей в антиобщественное поведение.



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Вторым этапом станут поправки в Уголовный кодекс. Работа уже на финальной стадии. Было представлено большое количество предложений - более 300 страниц. Многие из инициатив реализованы в проекте. Некоторые статьи, которые носили формальный характер, исчезнут. Появится статья за экстремизм, неоднократное нарушение порядка, проведение массовых мероприятий, распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, а также незаконный сбор и распространение персональных данных.