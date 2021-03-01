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В целях выявления актуальных проблем жизнеобеспечения населения Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан. Наряду с этим будут практиковаться встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций. Сегодня помощник Президента - инспектор по Могилевской области посетит предприятие "Ольса". Леонид Мартынюк пообщается с трудовым коллективом и для отдельных работников предприятия проведет личный прием.

Завтра помощник Президента Беларуси - инспектор по Минску Александр Барсуков встретится с трудовым коллективом "Мотовелозавода". А помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский отправится в Горки, в сельхозакадемию, где поговорит с коллективом и проведет личный прием.