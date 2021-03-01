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Кубраков рассказал об ушедших на фоне протестов сотрудниках МВД

01.03.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сотрудники милиции, ушедшие со службы после выборов, хотели сделать «хайп», их поведение сродни предательству.

Так считает глава МВД Беларуси Иван Кубраков, который рассказал об этом в программе «Контуры» на ОНТ 28 февраля.

Увольнения сотрудников милиции министр назвал болезненным для себя вопросом и рассказал, что ушло не много, но не назвал конкретных цифр.

Отвечая на вопрос о сотрудниках МВД, которые уволились после августовских событий, Кубраков ответил, что это «болезненный для него вопрос».

«Что касается событий августа - такие сотрудники были, которые уходили, не выдержали. Мы довольно с пониманием к ним относились: ну не выдержал, действительно. Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти органам внутренних дел. Хотя мы всегда готовим сотрудников к самому худшему, что им придется долго работать и так далее», - сказал Кубраков.

Он добавил, что были и другие сотрудники, которые «не просто уволились», а постарались на этом, «как говорит молодежь, сделать хайп».

«Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах. Если ты индивидуально ушел - ладно. Но когда начинаешь обсуждать, говорить гадости в адрес коллег, с которыми ты работал - я считаю, что это уже больше похоже на предательство», - заявил Кубраков.

Министр считает, что люди в Беларуси чувствуют себя защищенными.

«Мое мнение, как гражданина, как отца, как мужа, как человека, который живет в обществе, такое: на сегодняшний день во всех городах республики, а не только в Минске люди чувствуют себя защищенными. К нам очень много людей обращается по разным вопросам, даже по тем, которые не совсем касаются милиции, но мы реагируем на все и довольно оперативно. Если к нам обращаются люди, значит мы им нужны, обстановка находится под контролем», - сказал Кубраков.

По его мнению, события августа показали людям, что они могут потерять. В числе возможных потерь он назвал «спокойные улицы города Минска и других городов, на которых, по его словам, пытались устроить хаос. «То, что мы создавали много лет, можно за один миг потерять», - заявил глава ведомства.

Фото: ont.by

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники милиции, ушедшие со службы после выборов, хотели сделать «хайп», их поведение сродни предательству.
 
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