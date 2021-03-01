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Кубраков рассказал об ушедших на фоне протестов сотрудниках МВД
01.03.2021 10:57 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сотрудники милиции, ушедшие со службы после выборов, хотели сделать «хайп», их поведение сродни предательству.
Так считает глава МВД Беларуси Иван Кубраков, который
Увольнения сотрудников милиции министр назвал болезненным для себя вопросом и рассказал, что ушло не много, но не назвал конкретных цифр.
Отвечая на вопрос о сотрудниках МВД, которые уволились после августовских событий, Кубраков ответил, что это «болезненный для него вопрос».
«Что касается событий августа - такие сотрудники были, которые уходили, не выдержали. Мы довольно с пониманием к ним относились: ну не выдержал, действительно. Неприятно, конечно, что, так скажем: малейшее испытание, которое нужно было выстоять и пройти органам внутренних дел. Хотя мы всегда готовим сотрудников к самому худшему, что им придется долго работать и так далее», - сказал Кубраков.
Он добавил, что были и другие сотрудники, которые «не просто уволились», а постарались на этом, «как говорит молодежь, сделать хайп».
«Демонстративно бросить удостоверение, обсуждать своих коллег, говорить о коллегах. Если ты индивидуально ушел - ладно. Но когда начинаешь обсуждать, говорить гадости в адрес коллег, с которыми ты работал - я считаю, что это уже больше похоже на предательство», - заявил Кубраков.
Министр считает, что люди в Беларуси чувствуют себя защищенными.
«Мое мнение, как гражданина, как отца, как мужа, как человека, который живет в обществе, такое: на сегодняшний день во всех городах республики, а не только в Минске люди чувствуют себя защищенными. К нам очень много людей обращается по разным вопросам, даже по тем, которые не совсем касаются милиции, но мы реагируем на все и довольно оперативно. Если к нам обращаются люди, значит мы им нужны, обстановка находится под контролем», - сказал Кубраков.
По его мнению, события августа показали людям, что они могут потерять. В числе возможных потерь он назвал «спокойные улицы города Минска и других городов, на которых, по его словам, пытались устроить хаос. «То, что мы создавали много лет, можно за один миг потерять», - заявил глава ведомства.
Фото: ont.by
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Сотрудники милиции, ушедшие со службы после выборов, хотели сделать «хайп», их поведение сродни предательству.
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