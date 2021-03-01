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В Светлогорске мужчина вышел на тонкий лед, а на берег вернуться не смог - спасал ОСВОД

01.03.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске работники ОСВОДа спасли мужчину, который вышел на тонкий лед, а на берег вернуться не смог.


Фото: ОСВОД

Инцидент произошел утром 28 февраля в районе холодного канала на Березине. Крики о помощи услышал местный житель — на льду у противоположного берега реки стоял мужчина и отчаянно махал руками.

Очевидец позвонил в МЧС. На помощь прибыли работники ОСВОДа и РОЧС. С помощью спасательных саней 27-летнего мужчину перетащили на правый берег Березины, где передали медикам.

 
 
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Крики о помощи услышал местный житель - на льду у противоположного берега реки стоял мужчина и отчаянно махал руками.
 
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