|
В Светлогорске мужчина вышел на тонкий лед, а на берег вернуться не смог - спасал ОСВОД
01.03.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске работники ОСВОДа
Инцидент произошел утром 28 февраля в районе холодного канала на Березине. Крики о помощи услышал местный житель — на льду у противоположного берега реки стоял мужчина и отчаянно махал руками.
Очевидец позвонил в МЧС. На помощь прибыли работники ОСВОДа и РОЧС. С помощью спасательных саней 27-летнего мужчину перетащили на правый берег Березины, где передали медикам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крики о помощи услышал местный житель - на льду у противоположного берега реки стоял мужчина и отчаянно махал руками.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)