В Светлогорске мужчина вышел на тонкий лед, а на берег вернуться не смог - спасал ОСВОД

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске работники ОСВОДа спасли мужчину, который вышел на тонкий лед, а на берег вернуться не смог.



Фото: ОСВОД

Инцидент произошел утром 28 февраля в районе холодного канала на Березине. Крики о помощи услышал местный житель — на льду у противоположного берега реки стоял мужчина и отчаянно махал руками.

Очевидец позвонил в МЧС. На помощь прибыли работники ОСВОДа и РОЧС. С помощью спасательных саней 27-летнего мужчину перетащили на правый берег Березины, где передали медикам.