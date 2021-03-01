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В Минске будут судить четверых мужчин, которые в ноябре забросали квартиру «коктейлями Молотова»
01.03.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершено расследование произошедшего в ноябре поджога одной из столичных квартир, который был совершен с помощью «коктейлей Молотова». Об этом
Ночью 4 ноября прошлого года в одной из квартир на столичной улице Берута
По подозрению в совершении преступления были задержаны пятеро мужчин в возрасте от 32 до 55 лет. Выяснилось, что незадолго до инцидента они выпивали в соседнем доме. Один из мужчин рассказал знакомым о своем конфликте с хозяином пострадавшей впоследствии квартиры и предложил с ним поквитаться. Компания направилась на заправку, купила несколько литров бензина — мужчины разлили его как минимум в шесть стеклянных бутылок и с этими «коктейлями Молотова» выдвинулись к дому обидчика. Нанесенный ими ущерб был оценен более чем в 7 тысяч рублей.
Все фигуранты дела уже были ранее судимы, трое не имеют официального места работы. Четверо из задержанных были заключены под стражу: им вменяют в вину преступления по части 2 статьи 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) и части 2 статьи 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса Беларуси. А вот в действиях еще одного задержанного не нашли состава преступления и прекратили в отношении него уголовное дело.
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Причиной инцидента послужил конфликт одного из задержанных с хозяином квартиры.
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