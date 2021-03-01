ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске будут судить четверых мужчин, которые в ноябре забросали квартиру «коктейлями Молотова»

01.03.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование произошедшего в ноябре поджога одной из столичных квартир, который был совершен с помощью «коктейлей Молотова». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Ночью 4 ноября прошлого года в одной из квартир на столичной улице Берута начался пожар: кто-то поджег входную дверь и забросал балкон бутылками с зажигательной смесью. Тогда 40-летний хозяин квартиры вызвал МЧС и сам пытался потушить огонь.

По подозрению в совершении преступления были задержаны пятеро мужчин в возрасте от 32 до 55 лет. Выяснилось, что незадолго до инцидента они выпивали в соседнем доме. Один из мужчин рассказал знакомым о своем конфликте с хозяином пострадавшей впоследствии квартиры и предложил с ним поквитаться. Компания направилась на заправку, купила несколько литров бензина — мужчины разлили его как минимум в шесть стеклянных бутылок и с этими «коктейлями Молотова» выдвинулись к дому обидчика. Нанесенный ими ущерб был оценен более чем в 7 тысяч рублей.

Все фигуранты дела уже были ранее судимы, трое не имеют официального места работы. Четверо из задержанных были заключены под стражу: им вменяют в вину преступления по части 2 статьи 295−3 (Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) и части 2 статьи 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса Беларуси. А вот в действиях еще одного задержанного не нашли состава преступления и прекратили в отношении него уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной инцидента послужил конфликт одного из задержанных с хозяином квартиры.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что происходит в Беларуси 1 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by