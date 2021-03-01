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В Беларуси создали собственную ракету

01.03.2021 11:41 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ракета для РСЗО «Полонеза» уже создана, испытывать ее будут на территории иностранного государства.

Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус 28 февраля в эфире ОНТ.

«Это самое главное направление, которым на сегодняшний день занимается Госкомвоенпром, и в ближайшее время на территории иностранного государства состоится очередной этап испытаний. Наземные испытания прошли успешно, мы верим, что все у нас получится», - сообщил Пантус.

Школа ракетостроения в стране, по его словам, была создана фактически с нуля.

«Далеко не каждая страна сможет похвастаться тем, что у них есть самостоятельное конструкторское бюро, которое занимается разработкой настолько серьезных проектов», - отметил глава Госкомвоенпрома, передает TUT.BY.

В 2016 году белорусская армия приняла на вооружение РСЗО «Полонез». Реактивная система залпового огня «Полонез» была создана совместно с Китаем. Управляемые ракеты калибра 301 миллиметр, опять же производства Китая, имеют дальность до 300 км и осколочно-фугасную, бетонобойную или кассетную боевую часть массой 480 кг.

Тогда военный обозреватель Александр Алесин рассказал БДГ о важности «Полонеза» для национальной безопасности Беларуси.

 
 
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Ракета для РСЗО «Полонеза» уже создана, испытывать ее будут на территории иностранного государства.
 
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