«Не совершали преступление, а исполняли свои обязанности». Адвокаты обжалуют приговор журналисткам «Белсата»

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 26 февраля, защитники подали апелляционную жалобу на приговор по делу журналисток «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, сообщил адвокат Сергей Зикрацкий на своей странице в фейсбуке .



Суд приговорил Дарью и Катерину к двум годам колонии за стрим с «Площади перемен"Фото: TUT.BY

Сергей Зикракций представил основные тезисы апелляционной жалобы:

1. События 15 ноября 2020 года вообще нельзя назвать действиями, грубо нарушающими общественный порядок. Международно-правовые нормы гарантируют гражданам право на мирные собрания. И 15 ноября граждане реализовывали это свое право — они пришли почтить память умершего за несколько дней до этого Романа Бондаренко, выразить скорбь и солидарность, потребовать от государства принятия мер по расследованию его смерти, а также по защите лиц, высказывающих иную, альтернативную точку зрения, не совпадающую с официальной позицией государственных органов.

В определенный момент все пространство для пешеходов и придомовые территории «Площади Перемен» и около нее, а также на близлежащих улицах были заполнены протестующими. И протестующие, в силу их многочисленности (несколько тысяч человек), были вынуждены выйти на проезжую часть. В судебном заседании не добыто ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что такой спонтанный выход на проезжую часть был организован кем бы то ни было. Напротив, очевидно, что такой выход на проезжую часть был вызван исключительно большим количеством протестующих в тот день.

2. Судом не установлено фактов неповиновения законным требованиям представителям власти. Неповиновение законным требованиям представителям власти — необходимое условие для привлечения к ответственности по этой статье. В приговоре указано, что оно было. При этом в приговоре не приведено ни одного доказательства такого неповиновения.

3. Судом не установлено, что именно действия участников массовой акции повлекли нарушение работы транспорта. Транспорт не ходил, это факт. Но почему он не ходил — этот вопрос принципиален для доказательства законности привлечения к ответственности по данной статье.

4. Наконец, даже если и предположить, что все что произошло 15 ноября является действиями, грубо нарушающими общественный порядок; даже если и предположить, что имело место неповиновение; даже если и допустить, что транспорт не ходил именно ввиду всего этого — то где же организаторы? Какими такими действиями Даша и Катерина действуя по предварительному сговору организовали все это? Мы ссылаемся на заключения лингвистов и психолога (у нас было 2 заключения), которые в один голос заявляют, что не находят в высказываниях журналистов никаких признаков организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

5. Нет в поступках журналистов также и активного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В приговоре написано, что Катерина и Дарья публично выкрикивали лозунги и совершали громкие хлопки руками. Очень хотелось уточнить, как они это делали, держа в руках микрофон и камеру?

Выход на проезжую часть был. Катерина не отрицала этого. Но если выход на проезжую часть, полностью заполненную в этот момент протестующими, отнести к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, то почему правоохранительные органы не установили и на привлекли по этой же статье всех остальных протестующих? Да потому что это ни уголовная статья вовсе. Это все та же наша любимая статья 23.34 КоАП.

Адвокаты абсолютно уверены в невиновности Катерины и Дарьи.

— Уверены, что они не только не совершали преступление, а исполняли свои профессиональные обязанности, причем исполняли их хорошо, — написал Сергей Зикрацкий. — Несмотря на приговор первой инстанции мы не отчаиваемся и продолжаем борьбу. Апелляционная жалоба подана, впереди рассмотрение дела в Минском городском суде. Что мы будем делать, если апелляционная инстанция оставит приговор в силе? Горизонт способов защиты Катерины и Дарьи уходит далеко за пределы рассмотрения дела в Минском городском суде.

Напомним, суд Фрунзенского района Минскарассмотрел уголовное дело в отношении Катерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой — журналисток «Белсата», которые 15 ноября 2020 года вели стрим с «Площади перемен». Гособвинитель Алина Касьянчик посчитала, что их вина в совершении преступления по ч. 1 ст. 342 УК доказана, и запросила два года лишения свободы в колонии общего режима для каждой. Сегодня судья Наталья Бугук вынесла решение: признать виновными и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии.