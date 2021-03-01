У посольства Кубы задержали минчанина, который показал пистолет милиционеру. Оружие оказалось «пневматикой»

Источник материала: Tut.by

Мужчина постучал в окно контрольно-пропускного пункта посольства Кубы в Минске и направил на милиционера пистолет, сообщает пресс-служба МВД. В милиции подчеркнули, что ранее минчанин неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Утром 27 февраля в окно контрольно-пропускного пункта посольства Кубы в Минске рукояткой пистолета постучал мужчина. А затем направил пистолет на находившегося внутри сотрудника Департамента охраны. Милиционер нажал тревожную кнопку и вызвал помощь.

Милиционер еще до прибытия коллег сумел самостоятельно задержать мужчину. 37-летний минчанин не пояснил причину своего поступка, но рассказал, что купил пневматический пистолет в торговом центре Минска для самообороны. Угрожать якобы не собирался — просто хотел продемонстрировать оружие. По его словам, он не знал, что находится возле посольства.

«Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям задержанного. Известно, что во время происшествия он был трезвым. Минчанин нигде не работает и неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — добавили в милиции.