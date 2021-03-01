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Сервис оплаты проезда по лицу заработал в метро

01.03.2021 11:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Новый сервис Беларусбанка заработал в Минском метрополитене, сообщили Sputnik в финансовом учреждении.

Биометрическую систему оплаты проезда тестировали в июне 2020 года на станции метро "Площадь Ленина", а с 1 марта сервис доступен уже на трех станциях – "Немига", "Институт культуры" и "Площадь Ленина". Пока же им могут воспользоваться лишь держатели карт Mastercard всех банков, держатели других карт смогут воспользоваться биометрическим входом в метро несколько позже.

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Таким образом, чтобы оплатить проезд, нужно сначала установить на устройство мобильный банкинг Беларусбанка, найти вкладку "Смотри и проходи" и сфотографировать лицо. Это разовая процедура. В течение нескольких секунд фотография загрузится в базу данных, после чего можно подойти к терминалу и оплатить проезд "по лицу".

Пока биометрический сервис будет действовать на трех станциях, впоследствии он появится и на других платформах. Оплатить проезд в столичном метро можно также по жетону, бесконтактным смарт-картам (электронные проездные) и бесконтактным банковским картам.

Как рассказали Sputnik в столичном метрополитене, пассажиры подземки уже достаточно активно пользуются новым сервисом.

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Теги: Минск
 
 
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Чтобы спуститься на платформу, нужно посмотреть на биометрический сканнер: распознавание пассажиров и оплата за проезд происходит за две секунды.
 
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