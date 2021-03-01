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Минсктранс обновил автопарк автобусами МАЗ с двигателями экологического класса Евро-5

01.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С начала года Минсктранс обновил автопарк автобусами МАЗ с двигателями экологического класса Евро-5. Один из них - экспериментальная модель со встроенным антибактериальным очистителем воздуха. Также по маршрутам столицы уже курсируют и недавно полученные электробусы усовершенствованной конструкции. К услугам пассажиров салоны с современным дизайном и кондиционерами, местами для расположения маломобильных граждан. Во время пути можно зарядить и гаджеты (есть USB-розетки).

Основные поставщики современного пассажирского транспорта - Минский автомобильный завод и Белкоммунмаш. Уже в этом году автопарк Минсктранса пополнится и 75 новыми троллейбусами с увеличенным автономным ходом. Также положено начало поставке около 300 новых автобусов. 


 
 
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С начала года Минсктранс обновил автопарк автобусами МАЗ с двигателями экологического класса Евро-5. Один из них - экспериментальная модель со встроенным...
 
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