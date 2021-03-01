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С 1 марта женщин, воспитывающих детей, не могут держать в милиции свыше 3 часов по «административке»
01.03.2021 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 марта вступил в силу
Закрытые суды для безопасности свидетелей
Рассмотрение административных дел в закрытом режиме практиковалось и ранее. В предыдущем ПИКоАП было зафиксировано: «закрытое рассмотрение дела об административном правонарушении допускается в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни физических лиц, участвующих в административном процессе, либо сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну». В новом кодексе, по инициативе МВД, появилась новая норма — «в случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности участников административного процесса, их близких родственников, судом может проводиться закрытое рассмотрение дела об административном правонарушении».
Напомним, в сентябре 2020 года стало известно, что в Палату представителей из Министерства внутренних дел
Кроме того, в новом ПИКоАП уточняется, свидетелем не может быть врач — без согласия лица, обратившегося за оказанием медицинской помощи, по обстоятельствам, составляющим предмет врачебной тайны.
Запрет на выезд за границу и управление автомобилем
В Кодексе появились дополнительные меры обеспечения административного процесса — в целях пресечения правонарушений, установления личности нарушителя, составления протокола, проведения суда и исполнения постановления в отношении гражданина может быть принята такая мера, как временное ограничение права на выезд за пределы Беларуси, а также запрет на управление механических транспортным средством, права на охоту, за исключением случаев, когда пользование указанными правами необходимо человеку в связи с инвалидностью или это единственный для него источник дохода (например, для водителя автобуса).
Милиция не сможет больше 3 часов держать матерей несовершеннолетних детей
Есть изменения и в части сроков административного задержания. Раньше любого человека, которому вменялась статья, по которой могут наказать административным арестом или депортацией, могли удерживать в изоляторе до 72 часов (дальше либо отпускали, либо дело рассматривал суд, который и решал дальнейшую судьбу человека).
Теперь в ПИКоАП зафиксировано, что административное задержание на срок свыше трех часов не может быть применено к:
Напомним, как и ранее, не могут быть задержаны по административному делу лица, занимающего высшую государственную должность, и лица, должность которых включена в кадровый реестр главы государства, депутаты верхней и нижней палат парламента, судьи и народные заседатели (в период исполнения ими своих обязанностей в суде).
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С 1 марта женщин, воспитывающих детей, не могут держать в милиции свыше 3 часов по «административке»
С 1 марта вступил в силу новый ПИКоАП. Рассмотрим важные изменения.
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