Необычный бесплатный марафон тренировок пройдет в Могилеве. Но не для всех - есть ограничения

Источник материала: Tut.by

В Могилеве с 15 марта по 18 апреля пройдет необычный спортивный марафон. Горожанам предлагают попробовать тренировки по разным видам спорта: по тай-бо и карате, цигуну и йоге, велоспорту и так далее. И все бесплатно! Но есть ограничения.



Фото: burst.shopify.com

Проект «Шукай! Спорт!» придумали слушатели школы городских инициатив «Теплица» от Центра городских инициатив. Смысл его в том, чтобы показать интересные виды спорта и физической активности в Могилеве и помочь попробовать каждый из них желающим.

Участником проекта может стать любой в возрасте 16+, но для этого нужно зарегистрировать тут — количество мест ограничено. Регистрация завершится 10 марта.