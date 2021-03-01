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Александр Лукашенко планирует «серьезно заняться» Брестской областью

01.03.2021 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время предстоящих рабочих поездок Александр Лукашенко намерен посетить Брестскую область. Об этом он сообщил председателю Комитета госконтроля Василию Герасимову, передает его пресс-служба.


Александр Лукашенко поинтересовался у Василия Герасимова ситуацией в Брестской области, за которую глава контрольного ведомства отвечает в качестве уполномоченного по региону, и отметил, что планирует побывать на Брестчине.

«Я планирую серьезно заниматься Брестской областью. После Гродненской побуду в Брестской области. Вы должны все изучить там и мне доложить уже потом на месте основные недостатки. Может быть, и резервы, которые мы можем использовать на Брестчине», — сказал Александр Лукашенко.

 
 
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