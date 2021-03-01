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Метеор взорвался в небе над Великобританией
01.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Великобритании ночью наблюдали яркий метеор. Огненный шар горел в небе в течение 7 секунд. Его можно было увидеть в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах. Отметим, метеорами ученые называют явления, которые возникают при сгорании в атмосфере Земли, например, осколков комет или астероидов.
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В Великобритании ночью наблюдали яркий метеор. Огненный шар горел в небе в течение 7 секунд. Его можно было увидеть в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других...
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